Frauen werden von Ärzten oft anders behandelt, als Männer

Bei medizinischen Untersuchungen,

Behandlungen oder in Notfällen,

werden Frauen oft anders behandelt, als Männer.

Das liegt daran, weil die Medizin zum Großteil

auf den männlichen Körper abgestimmt ist.

Das Problem beginnt schon in der Forschung.

Es werden meist keine Frauen als Testpersonen in der

Medikamenten-Forschung eingesetzt.

Der Grund dafür ist meistens, dass die Forscher

Angst haben, dass die Frauen während den Tests

schwanger werden könnten.

Medikamenten-Tests könnten einem

ungeborenen Baby nämlich schaden.

Das möchten die Forscher nicht.

Das führt zu Problemen, weil Frauen anders als Männer

auf Medikamente reagieren.

Aus diesem Grund leiden Frauen viel öfter unter

Nebenwirkungen von Medikamenten als Männer.

Wenn eine Frau auf der Straße zusammenbricht,

wird meist kein Herzinfarkt vermutet.

Bei solchen Fällen wird seltener Erste Hilfe geleistet

und die Frau wird viel später medizinisch behandelt.

Das ist lebensgefährlich für betroffene Frauen.

Auch wenn eine Frau die gleichen Herzinfarkt-Anzeichen

wie ein Mann hat, wird sie erst später behandelt.

Bei Behandlungen in der Notaufnahme warten Frauen

ungefähr 16 Minuten länger auf Schmerzmittel.

Frauen werden als Patienten auch öfter nicht

ernst genommen als Männer.

Es ist auch wichtig, ob eine Frau

von einem Mann oder von einer Frau behandelt wird.

Eine Ärztin kümmert sich zum Beispiel mehr um eine Frau.

Es wäre notwendig, die Unterschiede von Männern

und Frauen in der medizinischen Behandlung zu beachten.

Auch schon bei der Forschung sollten mehr Frauen

eingesetzt werden.