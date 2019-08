Franky Zapata flog mit "Flug-Brett" über den Ärmelkanal

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Franzose Franky Zapata hat

mit seinem "Flug-Brett" den Ärmelkanal überquert.

Der Ärmelkanal liegt zwischen

Frankreich und Großbritannien.

Sein Flug-Brett hat 5 Triebwerke.

Ohne Triebwerke kann

das Flug-Brett nicht fliegen.

Das Flug-Brett muss mit

Benzin betankt werden.



Ende Juli versuchte Franky Zapata

zum 1. Mal, den Ärmelkanal

mit seinem Flug-Brett zu überqueren.

Bei seinem erstem Versuch,

stürzte er in den Ärmelkanal,

als er Benzin tanken wollte.

Am 4. August machte Franky Zapata deshalb

einen 2. Versuch mit seinem Flug-Brett.

Franky Zapata flog mit seinem Flug-Brett

von Sangatte in Frankreich bis nach

St. Margaret’s Bay in Großbritannien.

Er flog bis zu 170 Kilometer pro Stunde schnell.

Für den Flug brauchte Zapata nur 20 Minuten.

Von Sangatte bis St. Margaret’s Bay sind

es ungefähr 35 Kilometer.



Das Benzin hatte Zapata

in einem Rucksack dabei.

Das Benzin reichte nur ungefähr

für die Hälfte vom Flug.

Deshalb musste Franky Zapata

zum Tanken eine Zwischenlandung

auf einem Schiff machen.