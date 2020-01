Frankreich will bis 2021 das Töten von männlichen Küken beenden

In Frankreich sollen in Zukunft keine

männlichen Küken mehr getötet werden dürfen.

Unternehmen sollen sich bis zum Ende

vom Jahr 2021 dazu verpflichten,

dass sie keine männlichen Küken mehr töten.

In Frankreich werden nämlich jedes Jahr

50 Millionen männliche Küken getötet.

Männliche Küken werden getötet,

weil sie keine Eier legen können.

Es lohnt sich für die Bauern nicht,

sie zu füttern bis sie groß sind.

Weibliche Küken sind für die Bauern besser,

weil sie als erwachsene Hühner Eier legen können.

Bauern, die sich verpflichten, mit dem Töten

der Küken aufzuhören,

sollen ein Qualitäts-Zeichen bekommen.

Die Kunden im Supermarkt sollen so erkennen können,

dass es den Küken auf dem Bauernhof gut ging.

Auch die Regierung in Österreich denkt darüber nach,

das Töten von männlichen Küken zu verbieten.