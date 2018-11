Frankreich sucht nach dem Grund für Behinderungen bei Babys

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einigen Teilen von Frankreich

kommen ungewöhnlich viele Babys

mit Behinderungen zur Welt.

Den Babys fehlen Hände, Unterarme oder Arme.

Die zuständigen Stellen untersuchen gerade,

was der Grund dafür sein könnte.

Das Ergebnis der Untersuchungen

wird in 3 Monaten veröffentlicht.

In den letzten 15 Jahren wurden 25 Babys

mit solchen Behinderungen geboren.

Es werden verschiedene Ursachen dafür vermutet.

Es könnte damit zusammenhängen, was die Mütter

während der Schwangerschaft zu sich genommen,

oder eingeatmet haben.

Pestizide könnten auch schuld daran sein, da die

Fälle meist in ländlichen Regionen auftreten.

Pestizide sind Gift-Stoffe, die in der Landwirtschaft

eingesetzt werden, um Schädlinge, Krankheiten

oder Unkraut zu vernichten.