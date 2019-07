Frankreich: Gesetz verbietet das Schlagen von Kindern

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Frankreich ist es für Eltern ab sofort verboten,

ihre Kinder zu schlagen.

Das Gesetz verbietet körperliche

und seelische Gewalt an Kindern.

Unter seelischer Gewalt versteht man zum Beispiel

das absichtliche Entmutigen,

Einschüchtern oder Verspotten vom Kind.

Auch der Klaps auf den Po

oder Ohrfeigen sind laut Gesetz verboten.



Bestrafungen gibt es keine

Bestrafungen für gewalttätige Eltern wird es

laut den französischen Gesetz keine geben.

Der Europarat hat Frankreich

schon im Jahr 2015 dazu aufgefordert,

den Europäischen Sozial-Vertrag umzusetzen.

Dieser Vertrag verlangt von den EU-Mitgliedsländern,

dass sie ein Verbot von Gewalt an Kindern umsetzten.

Die Aufgabe vom Europarat ist es,

das Verständnis zwischen den Völkern

und den Kulturen in Europa zu fördern.

Der Europarat beschäftigt sich, mit den Menschenrechten,

mit politischen Themen und mit Problemen in Europa,

zum Beispiel mit Rassismus, Umweltschutz und Kriminalität.

In Österreich ist es seit dem Jahr 1989 verboten,

seine Kinder zu schlagen.