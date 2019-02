Flugzeug „Airbus A380“ wird bald nicht mehr hergestellt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 14. Februar gab die Flugzeug-Firma „ Airbus“ bekannt,

dass das Flugzeug „ Airbus A 380“ nur noch bis zum Jahr 2021

hergestellt wird.

Der Airbus A30 ist das größte Passagier-Flugzeug der Welt.

Ein Passagier ist ein Fluggast.

Die arabische Flug-Linie „Emirates“ hat immer weniger Flugzeuge

vom Typ „A 380“ bestellt.

Emirates hat bisher am häufigsten diesen Flugzeug-Typ bestellt.

Weil das jetzt nicht mehr so ist,

wird ab dem Jahr 2021 kein „ Airbus A 380“ mehr hergestellt.

Die Firma „ Airbus“ wird in den nächsten Wochen Gespräche führen,

weil dadurch viele Jobs wegfallen.

3000 bis 3500 Jobs könnten in den nächsten 3 Jahren

betroffen sein.

Teile vom Airbus „A380“ werden zum Beispiel in der deutschen Stadt

Hamburg oder in der deutschen Stadt Augsburg hergestellt.