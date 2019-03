Flughafen Wien: 3. Flug-Piste darf gebaut werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. März beschlossen Richter vom Verwaltungs-Gerichtshof,

dass eine 3. Flug-Piste am Flughafen Wien-Schwechat

gebaut werden darf.

Es gibt auch schon eine Erlaubnis

für den Bau der 3. Flug-Piste am Flughafen.

Der Verwaltungs-Gerichtshof kontrolliert die Einhaltung

der Gesetze der öffentlichen Verwaltung.

Die Richter gaben bekannt, dass Einsprüche

von Bewohnern abgelehnt wurden.

Damit ist die Entscheidung vom Gericht endgültig.

Dieses Gerichts-Verfahren dauert schon einige Jahren.

Bewohner waren gegen eine 3. Flug-Piste am Flughafen Wien.

Sie befürchteten, dass es durch eine 3. Flug-Piste

mehr Fluglärm geben wird.

Vor allem bei Landungen von Flugzeugen,

die über das Stadtgebiet von Wien fliegen,

befürchteten sie starken Lärm.

Die Richter vom Verwaltungs-Gerichts-Hof sagten,

dass die 3. Flug-Piste gar nicht für solche Landungen

vorgesehen ist.

Ein Experte meinte, dass es nur in wenig bewohnten Gebieten

mehr Fluglärm geben wird.