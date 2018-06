Flüchtlings-Zentren außerhalb der EU wären gegen das Gesetz

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich und Dänemark haben die Regierungen Pläne

für eine angeblich bessere Flüchtlings-Verteilung vorgestellt.

Der Plan der 2 Länder ist es, Flüchtlinge ohne Aufenthalts-Erlaubnis

in Zentren irgendwo außerhalb der EU unterzubringen.

EU heißt Europäische Union.

Das ist ein Zusammenschluss von 28 Ländern in Europa.

Diese Pläne wurden am 24. Juni

im EU-Parlament besprochen.

Dabei wurde von den EU-Politikern entschieden,

dass die Länder diese Pläne nicht umsetzen dürfen.

Das würde gegen EU-Recht

und weltweit geltende Menschen-Rechte verstoßen,

sagte eine Sprecherin der EU.

Die Flüchtlings-Verteilung unter den Ländern ist schon

seit mehreren Jahren eines der wichtigsten Themen in der Politik.

Es wird auch bei den nächsten 2 Treffen der EU-Politiker

ein Thema sein, wie man das Problem am besten lösen kann.