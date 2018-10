Florida: Große Schäden durch Wirbelsturm „Michael“

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Florida sorgte am 10. Oktober ein Wirbelsturm

für Leid und viele Tote.

Florida ist ein Bundesstaat der USA.

Der neue Wirbelsturm heißt „Michael“.

Das Hurrikan-Zentrum sprach von einem „ Rekordsturm“.

Das Hurrikan-Zentrum ist der Wetter-Dienst der USA.

Die Folgen von dem Wirbelsturm sind noch nicht bekannt.

Bei dem Wirbelsturm ist mindestens ein Mensch gestorben.

In einem Ort in Florida wurde ein Mann von einem

umfallenden Baum getötet.

In vielen Häusern fiel der Strom aus.

Der Regierungschef von Florida hat Such- und Rettungsgruppen

in die betroffenen Gebiete geschickt.

Ein Politiker aus der Stadt Panama City sagte,

es hat so ausgesehen,

als ob in jeder Straße eine Bombe hoch gegangen wäre.

Der Wirbelsturm wurde auf Stufe 4 eingestuft.

Stufe 4 ist bei einem Wirbelsturm sehr hoch.

Ein Wetterexperte erklärte,

dass es sich um den stärksten Wirbelsturm in Florida

seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen handelt.

Der Wirbelsturm „Michael“ hat am Mittwoch den nordwestlichsten

Bereich von Florida erreicht.

Dort wurden Häuser zerstört und viele Menschen verletzt.

Die Behörden von Florida haben die Menschen aufgefordert,

ihre Häuser zu verlassen.

Manche Menschen sind aber in ihren Häusern geblieben,

weil sie die Gefahr von dem Sturm unterschätzt haben.