Finnland ist das glücklichste Land der Welt.

Das ergab eine Umfrage von den Vereinten Nationen.

Bei den Vereinten Nationen arbeiten 193 Länder zusammen.

Die Vereinten Nationen wollen den Weltfrieden sichern

und setzen sich für den Schutz von den Menschenrechten ein.

Es wurden die Menschen in 156 Ländern befragt.

Die Einwohner der Länder wurden zu den Themen

Gesundheit, Einkommen und soziale Unterstützung befragt.

Es kam heraus, dass die Menschen

in Finnland am glücklichsten sind.

Es ist das 3. Mal in Folge, dass Finnland

das glücklichste Land der Welt ist.

Österreich ist auf Platz 9.