Félix Tshisekedi ist neuer Präsident von der Demokratischen Republik Kongo

Félix Tshisekedi ist der neue Präsident

der Demokratischen Republik Kongo.

Die Demokratische Republik Kongo

ist ein Staat in Zentral-Afrika.

In einer Republik wählt das Volk die Regierung.

Vor Tshisekedi war Joseph Kabila

18 Jahre lang Präsident.



Martin Fayulu ist auch zur Wahl angetreten.

Er hat die Wahl gegen Félix Tshisekedi verloren,

wollte das Ergebnis aber nicht akzeptieren.

Er ist davon überzeugt,

dass es einen Wahl-Betrug gab.

Wahl-Betrug ist die Fälschung von Wahlergebnissen.

Er forderte die Bürger auf, sich gegen

die Fälschung vom Wahlergebnis zu wehren

und gegen die Entscheidung zu demonstrieren.

Demonstrieren bedeutet, dass Menschen

gemeinsam auf die Straße gehen und fordern,

dass sich bestimmte Dinge ändern.

Auch die Opposition warf Tshisekedi Wahl-Betrug vor.

Die Opposition sind die Parteien im Parlament,

die nicht in der Regierung sind.

Jedoch erklärte das Gericht, dass Félix Tshisekedi

die Wahl gewonnen hat und das Ergebnis gültig ist.

Die Stimmen werden nicht noch einmal ausgezählt.

Die katholische Kirche der Demokratischen Republik

Kongo hat einen großen Einfluss auf die Bevölkerung.

Die 40 000 Wahlbeobachter der Kirche

haben ebenfalls erklärt, dass Tshisekedi

nicht gewonnen hat.

Auch die Afrikanische Union hat

Zweifel am Ergebnis der Präsidentenwahl.

Eine Untersuchung von geheimen Daten

aus den Wahl-Lokalen hat die

Fälschung der Ergebnisse gezeigt.

Das Wahl-Lokal ist der Raum,

in dem die wahlberechtigten Bürger

wählen können.

Fayulu soll 3-mal so viele

Stimmen erhalten haben wie Tshisekedi.

Das berichteten verschiedene Medien.

Wahlen hätte es schon 2016 geben müssen.

Jedoch hat der Präsident Joseph Kabila

die Wahl mehrmals verschoben.

Félix Tshisekedi hat jetzt die Chance,

die Situation in der Demokratischen Republik Kongo

zu verbessern und die Armut zu reduzieren.

Die Republik hat viele Rohstoffe.

Rohstoffe sind Stoffe, die in der Natur vorkommen

und aus denen man Dinge hergestellen kann.

Viele wollen diese Rohstoffe haben.

Darum kommt es immer wieder

zu Kämpfen und Problemen.

Millionen von Menschen sind auf der Flucht.