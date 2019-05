„Facebook“ beschließt strengere Regeln für Live-Videos

Link zum Original-KURIER-Artikel



Vertreter der Internet-Seite „ Facebook“

gaben am 15. Mai eine wichtige Entscheidung

für Nutzer von Facebook bekannt.

In Zukunft dürfen sie für eine bestimmte Zeit

keine Live-Videos übertragen,

wenn sie sich nicht an die Regeln

von Facebook halten.



Live ist Englisch und heißt auf Deutsch „echt“.

Das bedeutetet, dass in Live-Videos

das gezeigt wird, was gerade passiert.

Der Grund dafür ist das Attentat auf 2 Moscheen

am 15. März in der Stadt Christchurch in Neuseeland.

Eine Moschee ist ein muslimisches Gotteshaus.

Auf „ Facebook“ war nämlich live zu sehen,

wie der Täter über 50 Menschen tötete und

mindestens 48 Menschen verletzte.