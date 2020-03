„Eurovision Song Contest“: Vincent Bueno singt für Österreich

Vincent Bueno wird am 14. Mai 2020

für Österreich beim „ Eurovision Song Contest“ antreten.

Das Lied das er singen wird, heißt „Alive“.

Der Titel vom Lied ist Englisch

und bedeutet „am Leben“.

Das Lied kann man ab heute,

den 5. März, im Radio hören.

Der „ Eurovision Song Contest“

findet jedes Jahr statt und ist

der größte Musikwettbewerb in Europa.

Dieses Jahr findet der

„ Eurovision Song Contest“ vom

12. bis zum 16. Mai 2020 in den Niederlanden statt.

Der „ Eurovision Song Contest“ wird mit „ESC“ abgekürzt.

Beim ESC treten Sänger aus

ganz Europa gegeneinander an.

Wer den ESC gewinnt,

bestimmen die Zuschauer.

Sie können darüber abstimmen,

welches Lied ihnen am besten gefallen hat.