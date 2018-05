Europa: Probleme mit Hass auf Homosexuelle und Transgender

Link zum Original-KURIIER-Artikel

Dunja Myatonic ist Menschenrechts-Kommissarin.

Ein Menschenrechtskommissar hat die Aufgabe,

sich für den Schutz der Menschenrechte

in Europa einzusetzen.

Dunja Myatonic macht darauf aufmerksam,

dass es in Europa immer noch Vorurteile und Hass

auf Homosexuelle und Transgender gibt.

Homosexuell bedeutet, dass ein

Mann einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau.

Transgender sind Menschen,

die sich im falschen Körper fühlen.

Wenn ein Mensch zum Beispiel

mit einem männlichen Körper geboren wurde,

sich aber als Frau fühlt,

nennt man diese Person Transgender.

Im Jahr 2017 wurden 100 schwule Männer

in Tschetschenien eingesperrt und entführt.

Sie wurden schwer misshandelt.

Auch in Aserbaidschan wurden einige

schwule Männer geschlagen.

Das sind nur 2 Beispiele, für den Hass

auf Homosexuelle und Transgender.

Dunja Myatonic forderte von den europäischen Politikern,

dass sie Maßnahmen zum Schutz von Homosexuellen

und Transgender setzen sollen.

Die SPÖ-Politikerin Petra Bayr fordert,

dass Homosexuelle in Österreich endlich

dieselben Rechte wie alle anderen Menschen haben sollen.

Sie will auch, dass „die Ehe für alle“ endlich

auch in Österreich umgesetzt wird.

Am 17. Mai war der Internationale Tag

gegen den Hass auf Homosexuelle und Transgender.