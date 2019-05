EU-Wahl: Großbritannien wählt mit

Link zum Original-KURIER-Artikel

Großbritannien bleibt noch bis

31. Oktober 2019 in der EU.

Deshalb nimmt Großbritannien auch

an den Wahlen für das EU-Parlament teil.

Die Wahlen fürs EU-Parlament

nennt man auch EU-Wahlen.

Bei den EU-Wahlen werden die Mitglieder

vom EU-Parlament gewählt.

Dass Großbritannien bei der EU-Wahl

mitmacht, verursacht einige Probleme.

Das EU-Parlament sollte nämlich verkleinert werden.

Das haben die EU-Staaten bereits beschlossen.

Statt 751 Abgeordneten soll es dort in Zukunft

nur mehr 705 Abgeordnete geben.

Abgeordnete sind Mitarbeiter im Parlament.

Sie gehören zu bestimmten Parteien.

Abgeordnete stimmen über Gesetze ab.

Wird das EU-Parlament trotzdem verkleinert?

Weil Großbritannien an der EU-Wahl teilnimmt,

gibt es erst einmal keine Verkleinerung.

Erst nach dem Brexit soll die Verkleinerung

vom Parlament durchgesetzt werden.

Der EU-Austritt von Großbritannien wird auch Brexit genannt.



Was sind die Aufgaben vom EU-Parlament?

Im EU-Parlament werden die Gesetze für

die Mitgliedsländer der EU beschlossen.



Das EU-Parlament hat ein Kontrollrecht.

Das heißt, die EU-Kommission

muss dem EU-Parlament

regelmäßig sagen, was sie tun.

Dann wird darüber gesprochen.

Wenn das Parlament unzufrieden ist,

kann es die EU-Kommission zwingen, zurückzutreten.



Das EU-Parlament entscheidet mit,

wieviel Geld für welchen Zweck verwendet wird.

Darf Großbritannien bei der Wahl zum

Kommissions-Präsidenten mitmachen?

Großbritannien wird den neuen

Kommissions-Präsidenten mitwählen.

Die Wahl findet noch im Jahr 2019 statt.

Das kann große Folgen haben.

Der Präsident der EU-Kommission ist vergleichbar

mit dem Regierungs-Chef von einem Land.

Er hat viele wichtige Aufgaben und Verantwortungen.

Großbritannien hat viel Einfluss auf die Wahl.

Das Ergebnis würde also von Großbritannien

mitbestimmt werden, obwohl sie die EU bald verlassen.

Wie lange wird Großbritannien noch in der EU sein?

Das EU-Parlament hat Großbritannien Zeit bis

zum 31. Oktober 2019 gegeben.

Dann muss Großbritannien die EU verlassen.

Bis dahin muss Großbritannien weiterhin

Geld an die EU zahlen.

Jedes EU-Mitglied muss Geld an die EU zahlen.