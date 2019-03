EU: Ende der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im EU-Parlament wurde darüber abgestimmt,

ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll.

Dabei stimmten 410 Politiker für die Abschaffung

der Zeitumstellung und 192 Politiker dagegen.

Im EU-Parlament werden die Gesetze für die

Mitgliedsländer der EU beschlossen.

Österreich führte die Zeitumstellung im Jahr 1979 ein.

Durch die Zeitumstellung sollte es

eine zusätzliche Stunde Tageslicht geben.

Damit wollte man Energie einsparen.

Seit dem Jahr 1996 wird in der ganzen EU

die Uhr am letzten Sonntag im März

um eine Stunde vor gestellt.

Das passiert um 2 Uhr in der Früh.

Am letzten Sonntag im Oktober werden die Uhren

dann wieder von 3 Uhr Früh, auf 2 Uhr Früh zurückgestellt.

Die Mitglieds-Länder der EU sollen in Zukunft

selbst darüber entscheiden, ob sie die Sommerzeit

oder die Winterzeit dauerhaft behalten möchten.

Die EU möchte aber im besten Fall eine einheitliche

Lösung, damit es nicht zu einem Zeit-Durcheinander kommt.

Bei einer Umfrage im Februar 2018,

konnte in der ganzen EU über die

Abschaffung der Zeitumstellung abgestimmt werden.

Mehr als die Hälfte stimmte

für die Abschaffung der Zeitumstellung.

Die meisten Stimmen für die Abschaffung der

Zeitumstellung kamen aus Deutschland.