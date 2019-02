EU: Behörden sollen Daten miteinander teilen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem wurde beschlossen, dass die Daten von der Polizei und

anderen Behörden in der EU miteinander verbunden werden.

Damit sollen Menschen, die keine oder falsche Dokumente haben,

leichter gefunden werden.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist ein Gruppe von europäischen Ländern, die zusammenarbeiten.

Bisher gab es kein Gesetz, das es erlaubte,

die Daten der Polizei und anderer Behörden

miteinander zu verbinden.

Somit konnte eine Person bei verschiedenen Behörden

einen falschen Namen angeben, ohne dass dies auffiel.

In Zukunft werden unter anderem die Daten für die Ein- und Ausreise

und das Verzeichnis mit Straf-Tätern miteinander verbunden.

Dafür gibt es in Zukunft eine einheitliche Such-Datenbank.

Eine Datenbank ist ein Computer-Programm,

in dem Informationen gespeichert werden können.

Auch die Fingerabdrücke und die Fotos von Personen können

in Zukunft von mehreren Behörden genutzt werden.