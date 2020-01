Essbare Schutz-Hülle soll Obst und Gemüse länger frisch halten

Link zum Original-KURIER-Artikel



Oft wird Obst und Gemüse in Plastik verpackt.

Plastik kann Obst und Gemüse

aber nicht lange frisch halten.

Deshalb testen gerade 2 Lebensmittel-Firmen

in Deutschland eine essbare Schutz-Hülle.

Getestet wird sie auf verschiedenen Obstsorten.

Die Schutz-Hülle wird auf die Schale vom Obst aufgetragen.

Die Schutz-Hülle wird bisher nur bei Obst getestet,

wo die Schale nicht mitgegessen wird.

In Zukunft könnte die essbare Schutz-Hülle

aber auch für andere Produkte verwendet werden.



Diese Schutz-Hülle soll Obst und Gemüse

2 bis 3 mal länger frischer halten.

Die Schutz-Hülle besteht aus Zucker

und pflanzlichen Ölen.

Sie ist essbar, gut verträglich

und gut für die Umwelt.

Bisher wird die essbare Schutz-Hülle

nur in Deutschland getestet.