Es sollen keine Lebensmittel mehr verschwendet werden

Weltweit werden zu viele Lebensmittel weggeschmissen.

Das ist ein Problem für die Umwelt.

Für die Herstellung von den Lebensmitteln

werden Wasser und Energie unnötig verbraucht.

Gleichzeitig haben 820 Millionen Menschen auf der Welt

zu wenig zu essen.

Im Jahr verschwendet jeder EU-Bürger

ungefähr 173 Kilo Lebensmittel.

Elisabeth Köstinger ist in Österreich

für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig.

Nachhaltig bedeutet, lange anhaltend.

Sie hat, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern, eine Vereinbarung verfasst.

Darin geht es darum, dass Supermärkte die Lebensmittel,

die noch essbar sind, an soziale Einrichtungen

spenden sollen, anstatt sie weg zu werfen.

Viele Lebensmittel-Händler

haben die Vereinbarung unterschrieben.

Im Jahr 2017 sind so

12 500 Tonnen Lebensmittel zusammengekommen,

die an soziale Einrichtungen gespendet wurden.

Das ist viel mehr, als noch im Jahr 2014.

Die Produkte, die zwar abgelaufen sind,

aber noch gegessen werden können,

werden an „die Tafel“ weitergegeben.

„Die Tafel“ ist eine Organisation, die Lebensmittel,

die nicht mehr in normalen Geschäften verkauft werden dürfen,

an Menschen verteilen, die sich sonst keine Lebensmittel leisten können.

Lebensmittel, die von Menschen nicht mehr gegessen werden können,

werden zum Teil an Tiere verfüttert, sagt Köstinger.

Großküchen, Restaurants und Haushalte

werfen aber noch mehr weg, als Lebensmittel-Geschäfte.

In diesen Bereichen wird es schwierig sein,

eine Veränderung zu erreichen.

Es ist nämlich kaum möglich,

diese Bereiche zu kontrollieren.