Es gibt einige neue Regelungen für Schulen

Am 2. September 2019 müssen

Kinder in Wien, Niederösterreich und

Burgenland wieder in die Schule gehen.

In Tirol, der Steiermark, Salzburg, Kärnten,

Oberösterreich und Vorarlberg geht

die Schule eine Woche später wieder los.



In Volks-Schulen gibt es einige neue Regeln.

Es werden zum Beispiel die Noten in

Volks-Schulen im 2. Semester von der 2. Klasse

wieder zu Ziffern-Noten geändert.

Das bedeutet, dass die Volks-Schüler in

Zahlen von 1 bis 5 bewertet werden.

Zusätzlich bekommen sie aber auch noch

eine schriftliche Bewertung.

Außerdem können Schüler in der Volks-Schule

ab der 2. Klasse wieder sitzenbleiben.

Wenn ein Schüler sitzenbleibt,

muss er die Klasse wiederholen.

In den Volks-Schulen soll es auch

ein Kopftuch-Verbot geben.

Das heißt, dass Kinder, die aus religiösen

Gründen eine Kopf-Bedeckung tragen,

diese Bedeckung nicht mehr tragen dürfen.



Auch in Neuen Mittelschulen wird

sich einiges ändern.

In den Neuen Mittelschulen sollen Schüler

in 2 unterschiedliche Leistungs-Gruppen

eingestuft werden.

Das passiert ab der 6. Schul-Stufe.

Die 2 Gruppen sind „Standard“

und „Standard-AHS“.

AHS ist die Abkürzung von

„Allgemeinbildende Höhere Schule“.

Um in eine AHS zu kommen,

braucht man sehr guten Noten.

Die Leistungs-Gruppen sollen Schülern helfen,

nach der Neuen Mittelschule

auf die AHS wechseln zu können.

Die Regel für die Leistungs-Gruppen wird es erst

im Jahr 2020 für alle Neuen Mittelschulen geben.

Die Regel kann aber bereits ab dem

neuen Schul-Jahr angewendet werden.



Schüler dürfen jetzt auch ein freiwilliges

10. Schul-Jahr an einer

Polytechnischen Schule machen.

Wenn man nach dem Abschluss von einer

Schule noch ein 9. Schul-Jahr braucht,

muss man in eine Polytechnische Schule gehen.

Polytechnische Schulen sind hauptsächlich

für die Berufs-Vorbereitung da.

Die neue Regelung gilt jetzt für Schüler,

die an einer höheren Schule nicht

gut abgeschlossen haben, aber schon

ein 9. Schul-Jahr haben.

Am Anfang vom Jahr 2020 soll es bei Schulen

auch zum ersten Mal genaue Kriterien

fürs Einschreiben geben.

Dadurch wird geschaut,

ob ein Kind überhaupt bereit dazu ist,

in eine Schule zu gehen.