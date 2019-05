Erstes Geschlecht „X“ in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Normalerweise steht im Reise-Pass

beim Geschlecht „männlich“ oder „weiblich“.

Seit Neuerstem gibt es auch das Geschlecht „X“.

Der Verfassungs-Gerichtshof hat bekanntgegeben,

dass Menschen ohne weibliches oder

männliches Geschlecht das Recht haben,

eine eigene Bezeichnung zu bekommen.

Der Verfassungs-Gerichtshof hat viele Aufgaben.

Zum Beispiel ist der Verfassungs-Gerichtshof

für den Schutz von den Rechten der

Menschen in Österreich zuständig.



Jedes Baby, dass auf die Welt kommt,

wird entweder als weiblich,

männlich oder offen bezeichnet.

Wenn in der Geburtsurkunde „offen“ steht,

darf aber im Reise-Pass nicht

das Geschlecht X stehen, sondern „divers“.

Das hat das Innen-Ministerium

im September 2018 so entschieden.

Wenn das Geschlecht X im Reise-Pass

stehen soll, muss man bei Gericht

einen Antrag dafür stellen.

Das Gericht muss dann bestimmen,

dass das Geschlecht „inter“ ist

und auch so in der Geburtsurkunde steht.

Intersexuelle Menschen sind nicht

nur männlich oder weiblich.

Es kann bei ihnen schon vorkommen,

dass sie zum Beispiel das weibliche Geschlecht haben,

aber der Körper so wie ein männlicher Körper ist.