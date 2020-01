Erste Präsidentin in Griechenland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 22. Jänner wählten die Politiker in Griechenland

Ekaterini Sakellaropoulou zur neuen Präsidentin.

Sie ist die erste Präsidentin von Griechenland.

Die 63-jährige Ekaterini Sakellaropoulou war

längere Zeit eine wichtige Richterin in Griechenland.

In Griechenland vertritt der Präsident das Land

bei Staats-Besuchen in anderen Ländern.

Der Präsident trifft keine politischen Entscheidungen.

Trotzdem ist es besonders,

dass Griechenland jetzt eine Präsidentin hat.

In Griechenland sind Frauen nämlich immer

noch sehr stark benachteiligt.