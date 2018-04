Erste Modewoche in Saudi-Arabien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit 10. April läuft die erste „Fashion Week“ in Saudi-Arabien.

Eine Fashion Week ist eine Woche, in der es um

Mode und Mode-Macher geht.

Models präsentieren die neueste Kleidung der Mode-Macher.

Bei dieser Modewoche werden keine Männer

im Publikum sitzen und es wird auch keine Kameras geben.

Diese Modewoche ist nur für die Frauen.

In Saudi-Arabien müssen sich Frauen noch

an viele Gesetze halten, die über ihr Aussehen

und ihr Verhalten bestimmen.

Frauen müssen dort ihre Gesichter und Körper verhüllen.

Aber seit einiger Zeit versucht der Prinz,

Mohammed Bin Salman das Land zu verändern.

Eine der Änderungen war, dass ab Juni 2018

Frauen in Saudi-Arabien Autofahren dürfen.

Frauen dürfen jetzt auch

ohne Erlaubnis von ihrem Ehemann eine Firma gründen.

Im Jänner durften Frauen zum ersten Mal

in ein Stadion gehen, um ein Fußballspiel zu sehen.

Es soll in Zukunft auch jede Frau selbst entscheiden,

ob und wie sie sich verhüllen will.

Prinz Mohammed Bin Salman möchte den Anteil

der arbeitenden Frauen in Saudi-Arabien erhöhen.

Die saudi-arabische Prinzessin

„Nura bint Faisal al-Saud“ sagt, dass Saudi-Arabien

schon immer Interesse an der Modewelt hatte.

Bei dieser Modewoche können Saudi-Araberinnen

jetzt die neueste Mode im „Ritz-Carlton-Hotel“

in der Stadt Riad ansehen und kaufen.

Riad ist die Hauptstadt von Saudi-Arabien.

Es werden die Mode-Produkte von

weltweit bekannten Marken angeboten.

Auch die Mode-Produkte von Mode-Designern aus dem

eigenen Land werden immer beliebter in Saudi-Arabien.

Ein Designer ist jemand, der Dinge wie Möbel,

Schuhe oder Kleider entwickelt.

Zu den bekannteren Mode-Designern in Saudi-Arabien

gehören Arwa Banawi und Maschael al-Radschhi.

Es sind sogar weltweit anerkannte Mode-Designer

wie „Jean Paul Gaultier“ und „Roberto Cavalli“ angereist.