Ergebnisse der Parlaments-Wahlen in Schweden

Am 9. September waren in Schweden Parlaments-Wahlen.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze beschlossen.

Die Wahl-Ergebnisse

1. Platz:

Die „Sozialdemokratische Arbeiter-Partei Schwedens“

vom schwedischen Regierungschef Stefan Löfven hat 28,4 Prozent

der Stimmen bekommen.

2. Platz:

„Moderate Sammlungs-Partei“ hat 19,8 Prozent erreicht.

3. Platz:

Die „Schweden-Demokraten“ haben 17,6 Prozent erreicht.

Es ist überraschend, dass die „Schweden-Demokraten“,

die gegen weitere Flüchtlinge in Schweden sind, den 3. Platz bei

den Wahlen erreicht haben.

In Umfragen vor der Wahl waren die „Schweden-Demokraten“

auf dem 1. Platz.

Am 12. September wird es ein endgültiges Ergebnis der

Wahl geben.

Es werden nämlich noch die Wähler-Stimmen der Schweden,

die im Ausland leben, gezählt.