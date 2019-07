Erdbeben hat Kalifornien erschüttert

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 4 . Juli gab es ein Erdbeben

auf einem Bomben-Testgelände in Kalifornien.

Bei dem Bomben-Testgelände

hat es auch gebrannt.

Kalifornien ist ein Bundes-Staat

im Westen der USA.

Das Zentrum vom Erdbeben

war etwa 10,7 Kilometer tief.

Bei dem Erdbeben sind Straßen

und Gebäude zerstört worden.

Menschen sind nur leicht verletzt worden.

Seit 1999 war dieses Erdbeben das bisher

schwerste Erdbeben im Süden von Kalifornien.

Es wird vermutet, dass es

ein Nachbeben geben wird.

Ein Nachbeben ist ein leichteres Beben

nach einem Erdbeben.



Deshalb kam es zu einem Erdbeben



Die Erde besteht aus verschiedenen

Platten, auf denen die Kontinente liegen.

Diese Platten bewegen sich immer

in eine bestimmte Richtung.

Manche Platten treffen sich

deshalb manchmal.

Wenn das passiert, baut sich

ein großer Druck auf und

das Gestein der Platte bricht.

Der Druck der Platten in Kalifornien konnte

sich seit mehr als 100 Jahren nicht mehr entladen.

Deshalb ist es zu einem Erdbeben

in Kalifornien gekommen.