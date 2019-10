Equal Pay Day 2019: Frauen verdienen deutlich weniger als Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel

In ganz Österreich ist am 21. Oktober der „Equal Pay Day“.

Der „Equal Pay Day“ ist ein Aktionstag.

Auf Deutsch bedeutet das, „Tag der gleichen Bezahlung.“

An diesem Tag haben Männer das Einkommen erreicht,

für das Frauen noch bis zum Ende vom Jahr 2019 arbeiten müssen.

Dieser Tag soll dazu beitragen, Unterschiede beim

Einkommen von Männern und Frauen zu beseitigen.

Männer verdienen in Österreich

durchschnittlich 52 033 Euro im Jahr.

Frauen verdienen im Jahr

durchschnittlich 41 785 Euro.

Also verdienen Frauen um 10 248 Euro weniger als Männer.

Der Equal Pay Day soll auf die Unterschiede beim Einkommen

von Männern und Frauen hinweisen.