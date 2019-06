Entspannungs-Techniken helfen bei Stress

Link zum Original-KURIER-Artikel

Menschen reagieren schlecht auf Stress.

Es gibt verschiedene Entspannungs-Techniken.

Jeder Mensch reagiert anders auf Stress und

braucht andere Entspannungs-Techniken.

Diese 9 Entspannungs-Techniken sollen

Menschen gegen Stress helfen:

ASMR

ASMR steht für

"Autonomous Sensory Meridian Response".

Das ist englisch und bedeutet,

dass man sich entspannen kann,

wenn man bestimmte Geräusche hört

oder am Kopf berührt wird.



Meditation

Bei der Meditation konzentriert man sich

auf 1 Gegenstand oder 1 Gedanken.

Wenn manauf einmal an etwas anderes denkt,

versucht man dann immer,

sich wieder auf den 1. Gegenstand

oder 1. Gedanken zu konzentrieren.

Durch die Meditation fühlt man sich im Geist

und mit seinem Körper besser.



Selbst-Hypnose

Man kann sich selbst hypnotisieren.

Hypnotisieren bedeutet,

dass man sich wie im Schlaf fühlt.

Bei der Selbst-Hypnose stellt man sich zum Beispiel vor:

„Mein rechter Arm ist ganz schwer.“

Wenn man dies immer wieder und regelmäßig macht,

kann man die Muskeln entspannen.



Qi Gong

Beim Qi Gong konzentriert man

sich auf eine bestimmte Tätigkeit.

Das wirkt sich gut auf den Körper aus.

Bei Qi Gong werden Bewegungen,

Atemtechniken und Meditation ausgeführt.

Das soll für den ganzen Körper gut sein.



Muskel-Entspannung nach Mitchell

Menschen nehmen in Stress-Situationen

bestimmte Körper-Haltungen ein.

Zum Beispiel zieht man bei Stress die Schultern hoch.

Bei der Muskel-Entspannung nach Mitchell zieht man

zum Beispiel mit Absicht die Schultern nach unten.

Das entspannt den Körper.



Muskel-Entspannung nach Jacobson

Bei der Muskel-Entspannung nach Jacobson

werden Muskeln gezielt angespannt und entspannt.

Die Technik ist gut für Menschen,

die Probleme mit der Konzentration haben.

Es gibt ungefähr 20 Übungen dazu.



Yoga

Yoga besteht aus langsamen Übungen für den Körper.

Der Körper wird gestreckt und dadurch stärker.

Außerdem achtet man auf seinen Atem.

Dadurch soll es Körper und Geist besser gehen.



Achtsamkeit

Bei der Achtsamkeit soll man

den aktuellen Moment bewusst wahrnehmen.

Egal, ob man unter der Dusche steht oder etwas isst.

Man soll sich genau auf das Jetzt

mit allen Sinnen konzentrieren

Man soll darauf achten, was man sieht,

hört, schmeckt, riecht und spürt.



Wald-Spaziergänge

Ein 20-minütiger Spaziergang im Stress

kann Stress stark verringern.

Das liegt vor allem an der Wald-Luft.

Die gute Waldluft entsteht durch bestimmte Stoffe,

die Pflanzen im Wald produzieren.