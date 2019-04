Eltern unterschätzen oft das Übergewicht ihrer Kinder

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben sich mit mit dem Thema

Übergewicht beschäftigt.

Sie fanden heraus,

dass das Übergewicht von Kindern und Jugendlichen

von den Eltern oft unterschätzt wird.

Auch viele Ärzte unterschätzen oft,

wie schwer die Kinder und Jugendliche wirklich sind.

Bei den Untersuchungen nahmen ungefähr 25 000 Kinder

und Jugendliche teil.



Kinder und Jugendliche sind heutzutage

viel dicker als noch vor 40 Jahren.

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind

übergewichtig oder sogar fettleibig.

Fettleibig bedeutet,

dass man sehr stark übergewichtig ist.

Mehr als die Hälfte der Eltern

von übergewichtigen Kindern unterschätzen oft,

wie schwer ihre Kinder wirklich sind.

Vor allem Eltern, die selbst übergewichtig

und nicht so gebildet sind,

kennen sich nicht gut aus.

Auch die zu dicken Kinder und Jugendliche

glauben oft, dass sie gar nicht so schwer sind.



Besonders bei Volksschul-Kindern

wird das Gewicht oft unterschätzt.

In Volksschulen in Österreich ist

ungefähr jeder 3. Bub übergewichtig.

Bei Mädchen kommt das etwas weniger vor.

Viele Kinder bekommen keine Hilfe,

weil ihre Eltern ihr Gewichts-Problem nicht ernst nehmen.