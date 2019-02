Ab 2020 soll es einheitliche Herbstferien in ganz Österreich geben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Einführung von einheitlichen Herbstferien

in ganz Österreich, ist schon lange ein Thema.

Vor kurzem konnte sich die Regierung darüber einig werden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP,

bestätigte am 30. Jänner, dass es in Zukunft

einheitliche Herbstferien in ganz Österreich geben wird.

Der Bildungsminister Heinz Faßmann möchte,

dass die Herbstferien in ganz Österreich

von 26. Oktober bis 2. November dauern.

Dafür würden aber die schulautonomen Tage,

der Pfingstdienstag und der Osterdienstag

als schulfreie Tage aber wegfallen.

Schulautonome Tage sind Tage, an denen schulfrei ist.

Bisher konnten die Schulen diese 4-5 freien Tage

einzeln und unabhängig festsetzen.

Die Länge der Herbstferien wird nicht immer gleich sein,

weil der Nationalfeiertag und Allerseelen

jedes Jahr auf andere Wochentage fällt.

Für das Schuljahr 2020/2021 heißt das,

dass die Feiern am 24. Oktober beginnen.

Dem Bildungsminister wurde dazu geraten,

dass er eine Untersuchung darüber machen lässt,

ob einheitliche Herbstferien in Österreich sinnvoll sind.

Das soll verhindern, dass bald wieder darüber verhandelt wird.

Eine Untersuchung wollen auch

die Elternvereine der öffentlichen Pflichtschulen.

Sie finden die Änderungen voreilig,

weil bis jetzt noch nicht klar ist, wie sinnvoll

Herbstferien, so kurz nach den Sommerferien, sind.

Falls die einheitlichen Herbstferien eingeführt werden,

wollen die Elternvereine, dass die Kinder

während der Herbstferien gratis betreut werden.

Außerdem wollen sie, dass die Lehrer während den Ferien

verpflichtende Fortbildungen machen müssen.

Vorschlag für ein Gesetz

Während über die einheitlichen Herbstferien

im restlichen Land noch geredet wird,

gibt es sie in Vorarlberg schon seit 2004.

In Vorarlberg bleiben die meisten Schulen in der Woche

zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen geschlossen.

Dafür sind die Dienstage nach Ostern und Pfingsten Schultage.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am 30. Jänner bestätigt,

dass die Herbstferien in ganz Österreich eingeführt werden.

Es fehlt nur noch der Vorschlag zu einem Gesetz,

den er in den nächsten Wochen machen will.