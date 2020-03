Eine Katze mit 4 künstlichen Beinen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Katze „Dymka“, aus Sibirien,

wurde auf außergewöhnliche Art gerettet.

Sibirien ist ein großes Gebiet in Russland.

Im Winter wird es in Sibirien sehr kalt.

Dymka saß im Winter alleine auf der Straße.

Eine Frau fand die Katze zufällig und

brachte sie in ein Tier-Krankenhaus.



Dort fand man heraus, dass Dymka Erfrierungen

an allen 4 Pfoten, an den Ohren und am Schwanz erlitten hatte.

Erfrierungen sind Verletzungen an der Haut,

die durch starke Kälte ausgelöst werden.

Wegen den Erfrierungen mussten die

betroffenen Körperteile entfernt werden.

Die Ärzte ließen sich für Dymka

aber etwas Besonderes einfallen.

Sie stellten 4 künstliche Beine für sie her.

Bei einer Operation wurden der Katze

die 4 künstlichen Beine eingesetzt.

Das ist mittlerweile fast 1 Jahr her.

Dymka kann inzwischen wieder

rennen, spielen und Treppensteigen.

Sie wohnt bei der Frau, die sie gefunden

und ins Tier-Krankenhaus gebracht hat.

Dymka hatte großes Glück.

In Sibirien sterben nämlich jeden Winter

viele Tiere an Erfrierungen.