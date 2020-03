Eine Frau baut Rollstuhl-Rampen aus Lego-Steinen

Eine 62 Jahre alte Frau aus Hanau

baut Rollstuhl-Rampen aus Lego.

Hanau ist eine Stadt in Deutschland.

Die Frau heißt Rita Ebel und

sitzt selbst im Rollstuhl.

Sie hatte vor 25 Jahren einen Auto-Unfall.



Einmal las Rita Ebel eine Bau-Anleitung

für Rollstuhl-Rampen aus Lego.

Dann fingen sie und ihr Mann selbst an,

Rollstuhl-Rampen aus bunten

Lego-Steinen zu bauen.

Das Paar kauft gebrauchte

Lego-Steine im Internet.

Dann steckt und verklebt das Paar

die Lego-Steine.

So bauen sie die Rampen.

Es gibt bereits 12 selbstgebaute

Rampen in Hanau.

Rita Ebel möchte so auf die Probleme von

behinderten Menschen aufmerksam machen.

Außerdem will sie ihre Stadt

behindertenfreundlicher machen.