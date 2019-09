Durch „WienMobil-Stationen“ sollen mehr Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Wiener Linien haben am 20. September

2 neue WienMobil-Stationen eröffnet.

Alle WienMobil-Stationen befinden sich in der Nähe

von öffentlichen Verkehrsmitteln.

Sie bestehen aus einigen Parkplätzen, die für Taxis,

Elektro-Autos, die gerade aufgeladen werden

und für carsharing Autos reserviert sind.

Beim Carsharing benutzen mehrere Personen ein Auto

und jeder bezahlt für seine Fahrten.

Somit muss keiner so viel wie für ein eigenes Auto

bezahlen und dass nicht jeder ein eigenes Auto hat,

ist gut für die Umwelt.

Man kann dort außerdem sein Rad oder Moped sicher abstellen

und man kann sich Elektro-Roller, Fahrräder, Lastenräder,

Autos und Elektro-Mopeds ausborgen und zurückgeben.

Der Vorteil ist, die verschiedenen Fahrzeuge werden in den

WienMobil-Stationen gesammelt,

vollständig aufgeladen und regelmäßig überprüft.

Die WienMobil-Stationen wurden gebaut,

damit Menschen einfacher in die öffentlichen

Verkehrsmittel umsteigen können.

Der Weg von zu Hause zu den öffentlichen Verkehrsmitteln

soll dadurch schneller und bequemer werden.

Außerdem können Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln

schnell und einfach auf ein Fahrzeug umsteigen,

um damit nach Hause zu fahren.

Es gibt auch eine Handy-App von WienMobil.

Mit der App kann man die verschiedenen

Miet-Fahrzeuge ansehen und buchen.

In den WienMobil-Stationen gibt es auch

Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge.

Derzeit gibt es 3 WienMobil-Stationen:

Eine Station ist am Simmeringer Platz und

die 2 neuen Stationen sind am Rochusmarkt

und am Richard-Wagner-Platz.