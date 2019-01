Durch Stress bei Mütter können Kinder übergewichtig werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Wenn die Mutter gestresst ist, kann es dazu führen,

dass ihre Kinder übergewichtig werden.

Der Stress, der vom Kind im 1. Lebensjahr empfunden

wird, kann zu Übergewicht führen.

Die Ergebnisse einer Untersuchung zeigen, dass

vor allem Mädchen davon betroffen sind.

Die Forscher untersuchten, wie sich Umwelt-Einflüsse

auf das Gewicht von Kindern bis zum Alter

von 5 Jahren auswirken.

Während der Schwangerschaft und in den ersten

Lebensjahren ist das Kind sehr empfindlich.

Stress kann die Entwicklung vom Kind beeinflussen.

Das kann zu Krankheiten oder Übergewicht führen.

Besonders das 1. Lebensjahr vom Kind ist

entscheidend für das spätere Gewicht.

Wenn die Mutter zu dieser Zeit viel Stress hat,

kann das Kind an Gewicht zunehmen.

Mädchen sind öfter davon betroffen als Buben.

Ein paar Untersuchungen zeigen, dass Buben

möglicherweise den Stress der Mutter nicht so stark wahrnehmen.

Stress in der Schwangerschaft und im 2. Lebensjahr

haben keine großen Auswirkungen auf das

Gewicht der Kinder.

Daher sollte die Mutter vor allem im 1. Lebensjahr

gut auf sich achten.

Viele Mütter empfanden in der Untersuchung oft

viel Verkehr und Lärm als stressig.

Auch eine kleine Wohnung oder wenig Geld

kann zu Stress führen.

Hebammen und Kinderärzte sollten besonders auf

Anzeichen von Stress bei Müttern im 1. Lebensjahr achten.

Hebammen beraten Schwangere und

unterstützen sie bei der Geburt .

Für die Untersuchung wurden 498 Mutter-Kind-Paare untersucht.

Sie wurden ab der Schwangerschaft begleitet.

Damit wollten Forscher sehen, wie sich Umwelteinflüsse

und Lebensgewohnheiten auf die Gesundheit und das

Wohlbefinden auswirken.