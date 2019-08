Duftende U-Bahn-Züge: Fahrgäste haben dagegen gestimmt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In einigen U-Bahn-Zügen in Wien

wurde ein Versucht gemacht.

Den ganzen Juli über wurden 2 U-Bahn-Züge

von der U1 und 2 U-Bahn-Züge von der U6,

mit verschiedenen Düften parfümiert.

Der Versuch dauerte von 3. bis 31. Juli 2019.

In dieser Zeit konnten die Fahrgäste

im Internet abstimmen, ob sie die

duftenden Züge gut finden, oder nicht.

Bei der Abstimmung haben

37 000 Menschen abgestimmt.

21 000 Menschen stimmten

gegen die duftenden Züge.

16 000 Menschen stimmten dafür.

Das heißt, dass die Mehrheit dagegen war.

Somit wird es auch in Zukunft keine

duftenden U-Bahn-Züge in Wien geben.