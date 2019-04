Dominic Thiem gewinnt in Barcelona

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. April fand in der Stadt Barcelona in Spanien

das Finale vom Tennis-Turnier „ ATP500 statt.

Das Turnier in Barcelona wurde von der ATP veranstaltet.

Die „Association of Tennis Professionals“, kurz ATP,

ist die Vereinigung der männlichen Profi-Tennis-Spieler.

Die ATP veranstaltet Turniere und

organisiert die Welt-Rangliste der besten Spieler.

Dominic Thiem gewann gegen den

russischen Tennis-Spieler Daniil Medwedew.

Dominic Thiem ist ein bekannter

Tennis-Spieler aus Österreich.

Thiem hat damit seinen 13. ATP-Titel gewonnen.

Es ist sein 2. Titel in dieser Saison.

Außerdem bekam er ungefähr 500 000 Euro Preis-Geld

und 500 Punkte in der Welt-Rangliste der Tennis-Spieler.

Momentan ist Dominic Thiem auf

Platz 5 in der Welt-Rangliste.

Dominic Thiem ist erst der 2. Tennis-Spieler aus Österreich,

der in Barcelona gewonnen hat.

Der ehemalige Tennis-Spieler Thomas Muster

gewann in Barcelona in den Jahren 1995 und 1996

als 1. Tennis-Spieler aus Österreich.

Thiem meinte, dass ihm der Sieg

bei diesem Turnier sehr viel bedeutet.

Dominic Thiem freut sich sehr darüber,

dass er dieses Turnier gewonnen hat,

weil schon viele bekannte Tennis-Spieler vor ihm

dieses Turnier gewonnen haben.