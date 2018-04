Diese Gesetze für Kopftücher gibt es in Europa

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Kopftuch, Nikab, Tschador und Burka

sind religiöse Symbole für muslimische Frauen.

Diese religiösen Symbole

finden viele Menschen nicht gut.

Sie meinen, dass das ein Zeichen

für die Unterordnung von muslimischen Frauen ist.

In Österreich gibt es seit dem Jahr

2017 ein Verhüllungs-Verbot.

Es verbietet,

dass man sein Gesicht ganz verhüllt.

In anderen Ländern in Europa

gibt es ähnliche Regelungen oder Gesetze.

Hier ist ein Überblick über Regelungen

in anderen europäischen Ländern.

Frankreich

In Frankreich legt man Wert

auf die strenge Trennung von Staat und Religion.

Dazu gehören auch Kleiderordnungen,

die viele Menschen nicht gut finden.

Im öffentlichen Dienst herrscht

ein absolutes Kopftuch- und Verschleierungsverbot.

Religiöse Symbole sind für Staats-Bedienstete

in Behörden oder Krankenhäusern verboten.

Auch an Schulen gibt es entsprechende Vorschriften.

Schüler dürfen im Klassenzimmer weder Kopftuch,

noch größere Kreuze tragen.

Erlaubt sind nur kleinere religiöse Zeichen.

Deutschland

In Deutschland gibt es in den

verschiedenen Bundesländern unterschiedliche

Regelungen für das Tragen von Kopftüchern.

Teilweise gibt es Kopftuchverbote

an öffentlichen Arbeitsplätzen.

In manchen Bundesländern

gibt es ein totales Verbot,

in anderen ist ein Kopftuch kein Problem.

Schweiz

Kopftuchverbote gibt es

in der Schweiz teilweise für Lehrerinnen.

Ein absolutes Kopftuchverbot in Schulen

gibt es allerdings nicht.

Italien

Ein absolutes Verbot für religiöse Kleidung

gibt es in Italien nicht.

Mitarbeiter von Behörden müssen allerdings

eine Kleidungs-Vorschrift befolgen.

Diese verbietet religiöse Kleidung nicht.

Öffentliche Schulen dürfen frei entscheiden,

ob religiöse Kleidung erlaubt ist, oder nicht.

Dänemark

In Dänemark dürfen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern

verbieten, ein Kopftuch zu tragen.

Ein absolutes Kopftuchverbot gibt es im Land nicht.

Niederlande

In öffentlichen Schulen gibt es kein Kopftuchverbot,

Privatschulen können Verbote beschließen.

Belgien

Schulen dürfen selbst bestimmen,

ob sie das Tragen von Kopftüchern erlauben.

Ein allgemeines Kopftuchverbot gibt es aber nicht.

Im März 2018 wurde allerdings ein Kopftuchverbot

an einer Schule wegen Beschwerden wieder aufgehoben.

Vollverschleierungs-Verbote

Ein Vollverschleierungs-Verbot in der Öffentlichkeit

gibt es zurzeit in diesen Ländern:

· Frankreich

· In manchen Teilen der Schweiz

· Bulgarien,

· den Niederlanden,

· Luxemburg und

· Norwegen

In Österreich gilt seit dem Jahr 2017

ein Gesichts-Verhüllungsverbot.

Die Regierung von Österreich

will damit vor allem erreichen,

dass Frauen in Österreich keine Burka tragen.

In den ersten 6 Monaten

seit das Gesetz in Kraft getreten ist,

hat es bis jetzt 50 Anzeigen gegeben.