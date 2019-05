Die UN-Behindertenrechts-Konvention gibt es jetzt in leichter Sprache

Die UN-Behindertenrechts-Konvention

wurde in leichte Sprache übersetzt.

Es ist das erste Mal, dass die

UN-Behindertenrechts-Konvention

vollständig übersetzt wurde.

Das ist sehr wichtig und gut.

So können möglichst viele Menschen

die UN-Behindertenrechts-Konvention lesen und verstehen.



Was ist die UN-Behindertenrechts-Konvention?



Die UN-Behindertenrechts-Konvention ist ein Vertrag.

In diesem Vertrag geht es um die Rechte

von Menschen mit Behinderungen.

Zum Beispiel das Recht auf Freiheit und Leben.

Der Vertrag wurde von 177 Ländern unterschrieben.

Diese Länder haben den Vertrag gelesen.

Sie haben ihn gut gefunden.

Deshalb haben sie den Vertrag unterschrieben.

Weil sie unterschrieben haben,

müssen sie den Vertrag einhalten und erfüllen.

In dem Vertrag steht, dass Menschen mit Behinderung

die gleichen Rechte haben, wie alle anderen Menschen.

Es steht auch darin, dass Menschen mit Behinderung

besondere Bedürfnisse haben.

Auf diese Bedürfnisse muss besonders geachtet werden.

Dieser Vertrag soll helfen, das Leben von Menschen mit

Behinderungen besser zu machen.



Was bedeutet UN?



UN ist die Abkürzung für United Nations.

Auf Deutsch übersetzt bedeutet das: Vereinte Nationen.

Zu den Vereinten Nationen gehören 193 Länder.

Das Ziel der Vereinten Nationen ist es,

den Frieden und die Menschenrechte zu sichern.



Die UN-Behindertenrechts-Konvention in leichter Sprache

gibt es als Buch und im Internet.

Im Internet findet man sie unter:

https://www.behindertenrat.at/2019/03/neue-uebersetzung-der-un-brk-in-leichte-sprache/