Die Presse-Freiheit in Österreich ist schlechter geworden

Die Presse-Freiheit in Österreich

hat sich verschlechtert.

Presse-Freiheit bedeutet, dass Journalisten

frei berichten können.

Sie haben das Recht,

Informationen zu veröffentlichen.

Politiker und Regierungen dürfen sich

nicht in die Arbeit von Journalisten einmischen.

Nur dann gibt es auch wirklich Presse-Freiheit.



Die „ Reporter ohne Grenzen“ machen

einen jährlichen Bericht

zum Thema Presse-Freiheit auf der ganzen Welt.

Reporter ohne Grenzen ist eine unabhängige Organisation,

die sich weltweit für Presse-Freiheit einsetzt.

Diese Berichte gibt es seit dem Jahr 2002.

Mit 117 Fragen wird die Lage von Journalisten

in 180 Ländern weltweit bewertet.

Es wird eine Rangliste erstellt die zeigt,

in welchen Ländern die Presse-Freiheit

gut ist und in welchen nicht.

Österreich ist in der Rangliste

von Platz 11 auf Platz 16 gerutscht.

Österreich verliert damit seine Bewertung als Land,

indem es eine gute Presse-Freiheit gibt.

Auf den Plätzen 1 bis 3, mit der besten Presse-Freiheit,

liegen Norwegen, Finnland und Schweden.

Auf den letzten Plätzen bei der Presse-Freiheit sind

die Zentral-Afrikanische Republik, Tansania und Nicaragua.

Auch in Ländern, wie zum Beispiel Ungarn, Malta oder Serbien

hat sich die Presse-Freiheit stark verschlechtert.

Dagegen haben sich afrikanische Länder wie

Tunesien, Gambia und Äthiopien, stark verbessert.