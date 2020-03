Die Olympischen Sommerspiele werden verschoben

Wegen dem Corona-Virus werden

die Olympischen Sommerspiele verschoben.

Sie hätten eigentlich noch dieses Jahr

in Japan stattfinden sollen.

Die Olympischen Spiele sind die wichtigsten

Wettbewerbe für Sportler aus der ganzen Welt.

Es gibt Olympische Sommer-Spiele und Winter-Spiele.

Dabei dürfen nur die besten Sportler

aus den verschiedenen Ländern mitmachen.

Alle 4 Jahre finden die Sommerspiele statt

und dazwischen alle 4 Jahre die Winterspiele.

Es gibt also alle 2 Jahre Olympische Spiele,

entweder Sommerspiele oder Winterspiele.



Es ist das erste Mal, dass die

Olympischen Spiele verschoben werden.

So soll verhindert werden, dass sich bei der Veranstaltung

viele Menschen mit dem Corona-Virus anstecken.

Wann genau die Olympischen Sommerspiele

stattfinden werden, weiß man noch nicht.

Sie sollen aber spätestens im Sommer 2021 stattfinden.