Die österreichische Regierung startet das Projekt „1-2-3 Karte“

Die neue Regierung von Österreich

möchte, dass die Fahrkarten für die öffentlichen

Verkehrsmittel billiger werden.

Dazu wurde eine Arbeits-Gruppe gegründet.

Diese Arbeits-Gruppe hat sich ein Projekt überlegt.

Dieses Projekt heißt „1-2-3 Karte“.

Die 1-2-3 Karte soll als Ticket für die

öffentlichen Verkehrs-Mittel

in ganz Österreich gelten.



Wenn man mit der 1-2-3 Karte nur in einem

Bundesland fährt, bezahlt man dafür 1 Euro am Tag.

Wenn man in 2 Bundesländern mit der 1-2-3 Karte fährt,

bezahlt man dafür 2 Euro am Tag.

Wenn man mit der 1-2-3 Karte in ganz Österreich fährt,

dann bezahlt man dafür 3 Euro am Tag.



Allein die Jahres-Karte für die Österreichischen

Bundes-Bahnen kostet bisher

mehr als 5 Euro am Tag.

Die Arbeits-Gruppe muss nun herausfinden,

wie man das Projekt 1-2-3 Karte in ganz

Österreich umsetzten kann.