Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften finden seit 20. Februar statt

Die 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften

finden vom 20. Februar bis zum 3. März 2019,

in Seefeld statt.

Seefeld ist ein Ort im

österreichischen Bundesland Tirol.

An den Weltmeisterschaften nehmen

62 Länder und 700 Sportler teil.

22 Medaillen können in den 3 Sportarten

Skispringen, Kombination und Langlauf

gewonnen werden.

Es gab eine Eröffnungsfeier

vor 10 000 Zuschauern.

Verschiedene Musiker und die Wiltener

Sängerknaben traten auf.

Skispringer Stefan Kraft war

Fahnenträger für Österreich.

Der Präsident vom internationalen Ski-Verband,

Gian Franco Kasper hat das

Großereignis offiziell eröffnet.