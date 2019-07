Die Menstruations-Tasse hat viele Vorteile

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten von einer Medizin-Fach-Zeitschrift

haben eine Untersuchung gemacht.

Sie wollten herausfinden, wie wirkungsvoll

Menstruations-Tassen sind.

Menstruations-Tassen sind Becher,

aus einem biegsamen Material.

Sie werden wie Tampons eingeführt

und darin sammelt sich das Blut.

Menstruations-Tassen können

bis zu 12 Stunden getragen werden.

Danach müssen sie geleert und ausgespült werden,

bevor man sie wieder verwenden kann.

Die Menstruation ist die Monats-Blutung bei der Frau.

Es wurden 43 Untersuchungen

und 3 300 Aussagen von Frauen überprüft.

Für die Untersuchung haben Frauen

während ihrer Monats-Blutung

Menstruations-Tassen verwendet.

Die meisten Frauen gaben danach an,

dass sie die Menstruations-Tassen

weiterhin verwenden wollen.

5 Frauen erlitten wegen den Menstruations-Tassen

ein toxisches Schock-Syndrom.

Das toxische Schock-Syndrom kann

lebensbedrohlich sein.

Es kann auftreten, wenn man Tampons

oder Menstruations-Tassen zu lange

ohne Unterbrechung verwendet.

Das toxische Schock-Syndrom

entsteht durch Bakterien.



In ärmeren Ländern können sich viele Frauen

keine Binden oder Tampons leisten.

In einigen Ländern werden Frauen

schlecht behandelt oder angegriffen, wenn andere

merken, dass sie ihre Monats-Blutung haben.

Daher gehen viele Frauen nicht zur Arbeit

oder in die Schule, wenn sie ihre Monats-Blutung haben.

Die Menstruations-Tassen sind eine sichere und

günstige Alternative zu Tampons und Binden.

Mehr als die Hälfte der Frauen gab nach der Befragung an,

dass sie die Menstruations-Tassen auch weiterhin verwenden wollen.

Die Menstruations-Tassen sind unterschiedlich teuer.

Sie kosten zwischen 0,89 Cent und 35 Euro.

Sie können bis zu 10 Jahre lang verwendet werden.