Die letzten 4 Jahre waren die wärmsten Jahre seit gemessen wird

Die letzten 4 Jahre waren

die wärmsten Jahre auf der Welt,

seitdem es Aufzeichnung darüber gibt.

In Europa wird das Wetter seit ungefähr

240 Jahren gemessen und aufgezeichnet.

Das Jahr 2018 war das viertwärmste Jahr.

Das Jahr 2016 war bis jetzt das wärmste Jahr.

Das Jahr 2019 hat bereits mit ungewöhnlichen

und extremen Temperaturen begonnen.

In einigen Teilen der Welt war es

außergewöhnlich heiß und

in anderen außergewöhnlich kalt.

In Australien war der Jänner sehr heiß und trocken.

Dass die Zeiten, in denen es in Australien

besonders heiß ist, immer länger andauern,

ist eine Folge vom Klimawandel.

Der Klimawandel verursacht extremes Wetter.

In einigen Teilen der Welt gibt es dadurch

extrem heißes und in anderen extrem kaltes Wetter.

Außerdem ändert sich das Wetter

durch den Klimawandel auch ziemlich schnell.

Im Gegensatz zu Australien, war es in den USA

im Jänner außergewöhnlich kalt.

Das Wetter ändert sich auf der ganzen Welt.

In der Arktis ist es normalerweise extrem kalt.

Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen

in der Arktis aber sehr schnell.

Ein großer Teil vom Eis in der Arktis

ist bereits geschmolzen.

Die ungewöhnlich warmen Temperaturen in

der Arktis beeinflussen auch das Wetter

und die Temperaturen an anderen Orten.