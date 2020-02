Die Lehrer-Bewertungs-App „Lernsieg“ kommt wieder zurück

Im November 2019 erschien die

Lehrer-Bewertungs-App „ Lernsieg“ in Österreich.

Eine App ist ein Programm fürs Handy

oder für den Computer.

Mit dieser App können Schüler insgesamt

90 000 Lehrer bewerten und

sie können damit auch Schulen bewerten.

Für die Bewertung können die Schüler 1 bis 5 Sterne vergeben.

Man kann zum Beispiel bewerten, ob Lehrer pünktlich sind

oder auch ob die Schulen sauber sind.

So bekommen die Lehrer und die Schulen

eine Rückmeldung darüber, was sie verbessern können.

Genauso werden aber auch die guten Leistungen

von den Lehrern anerkannt.



Wegen vieler Hassnachrichten von Schülern,

wurde die Lernsieg-App im November

schon nach 4 Tagen wieder zurückgezogen.

Ab dem 24. Februar soll es die Handy-App nun wieder geben.

Ab jetzt können Schüler bei der App aber keine

Kommentare mehr schreiben.

Damit sollen Hassnachrichten verhindert werden.