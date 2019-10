Die Gutmütigkeit vom Familienhund wird oft falsch eingeschätzt

Link zum Original-KURIER-Artikel



Wenn Kleinkinder gebissen werden,

passiert das meistens durch

den eigenen Familienhund.

Oft beißen die Hunde sogar zu,

obwohl Erwachsene da sind und aufpassen.

Eine Untersuchung zeigt,

dass gefährliche Situationen

mit dem Familienhund oft unterschätzt werden.

Mehr Verständnis für die Bedürfnisse

vom Hund und einige einfache

Änderungen können das

Risiko für Bisse deutlich senken.



Vorkehrungen



Ein Hund braucht nicht nur Spaziergänge,

sondern auch seine Ruhezeiten

und Abstand vom Kleinkind.

Ein Hund braucht außerdem beim Fressen

seine Ruhe vom Kleinkind.

Dafür kann man am besten Sorgen,

wenn man eine Ruhezone für den Hund einrichtet,

wo Kinder keinen Zutritt haben.

Das schützt das Kind vor Bissen und

es ermöglicht dem Hund, sich auszuruhen.

Wenn der Hund nicht genug Ruhe bekommt,

kann es schnell dazu kommen, dass er beißt.

Es ist deshalb sehr wichtig, das Verhalten von Hund

und Kind zu beobachten.

So kann man gefährliche Situationen

schnell erkennen.

Im Notfall kann man die beiden schnell

voneinander trennen.



Kleinkinder können es noch nicht verstehen,

dass ein Hund auch Ruhe braucht.

Wenn sich ein Hund durch das Verhalten

vom Kind überfordert fühlt, zeigt er mit

seiner Körpersprache eine Drohung an.

Diese Drohung erkennt man an einer

erhöhten Körper-Spannung, am Knurren

oder durchs Zähne zeigen.

Kleinkinder können dieses Verhalten

vom Hund nicht einschätzen.

Für Kleinkinder sieht ein knurrender Hund aus,

als würde er lächeln.