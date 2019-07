Die Grünen treten bei der Nationalrats-Wahl an

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei den letzten Nationalrats-Wahlen hat

die Partei „ Die Grünen“ zu wenige Stimmen bekommen.

Deswegen sind sie momentan nicht im Nationalrat.

Um an der Nationalrats-Wahl am 29. September

teilnehmen zu können, brauchten die Grünen

mindestens 2 600 Unterschriften von Unterstützern.

Der Nationalrat ist das Parlament von Österreich.

Im Parlament arbeiten die Politiker

von den verschiedenen Parteien.

Diese Politiker nennt man Abgeordnete.

Die Abgeordneten beraten über Gesetze

und beschließen Gesetze.

Die Grünen haben bisher schon

11 000 Unterschriften bekommen.

Sie werden also bei der Nationalrats-Wahl antreten.

Werner Kogler ist der Spitzen-Kandidat der Grünen.

Das heißt, er ist ganz oben auf der Wahl-Liste und

übernimmt die wichtigsten Aufgaben.