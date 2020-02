Die Football-Mannschaft „Kansas City Chiefs“ hat beim „Super Bowl“ gewonnen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der amerikanischen Stadt Miami fand

am 2. Februar zum 54. Mal

der Super-Bowl statt.

Super-Bowl nennt man das Endspiel

im amerikanischen Profi-Football.

Football ist eine beliebte Ballsportart in den USA.

Die Football-Mannschaft „ Kansas City Chiefs“

spielte gegen die Football-Mannschaft

„San Franciscos 49ers“.

Dabei haben die „ Kansas City Chiefs“

mit 31:20 gegen die „San Franciscos 49ers“ gewonnen.

Zum ersten Mal seit 50 Jahren haben

die „ Kansas City Chiefs“ den Super-Bowl gewonnen.

In der Halbzeit-Pause sind die Sängerinnen

Jennifer Lopez und Shakira aufgetreten.

In den USA schauten sich 100 Millionen

Menschen das Football-Spiel an.