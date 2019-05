Die Firma Bayer muss viel Geld an Ehepaar mit Krebs zahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Firma Bayer ist eine große Firma,

die viele Medikamente herstellt.

Bayer kaufte im Juni 2018 die Firma Monsanto,

die auch Unkraut-Vernichtungsmittel herstellt.

Seitdem gibt es sehr viele Klagen gegen Bayer,

weil zu Monsanto auch das „Roundup“ gehört.

"Roundup" ist ein Pflanzenschutz-Gift.

Dieses Pflanzenschutz-Gift enthält Glyphosat.

Glyphosat ist ein Mittel, das Unkraut vernichtet.

Experten meinen, dass Glyphosat

die Krankheit Krebs verursachen könnte.

Am 13. Mai verurteilte ein Richter in den USA

Bayer zu einer Geld-Strafe von 2 Milliarden Euro.

Bayer muss das Geld an das Ehe-Paar

Alva und Alberta Pilliod bezahlen.

Das Ehepaar benutzte jahrelang

das Pflanzenschutz-Gift „Roundup“.

Jetzt ist das Ehepaar an Krebs erkrankt.

Bayer akzeptiert das Urteilt nicht

und möchte, dass das Gericht noch einmal

über diesen Fall verhandelt.