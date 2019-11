Die Buchmesse „Buch Wien“ fand Anfang November statt

Die Buchmesse „Buch Wien“ 2019 fand vom

6. bis 10. November statt.

Die Buchmesse wurde am 6. November in der

Messe Wien eröffnet.

FALTER-Herausgeber Armin Thurnher hielt

die Eröffnungsrede.

Er betonte, wie wichtig Bücher sind.

Die Buch Wien ist die größte Veranstaltung für

Bücher in Österreich.

Es gab sehr viele Bücher und Bühnen,

wo Auftritte stattfanden.

Auf einer Bühne hat ein Dichter selbstgeschriebene

Gedichte vorgetragen.

Bei einem anderen Stand gab es einen Vortrag darüber,

wie man sein eigenes Buch veröffentlichen kann.

Es gab auch den Stand „kleine Kinderzeitung“.

Das ist die Kinderzeitung von der „Kleinen Zeitung“.

Am Stand vom Czernin Verlag wurde

ein Vortrag in Gebärdensprache übersetzt.

Gebärdensprache ist eine Zeichensprache

für gehörlose Menschen.

Man benutzt dazu die Hände, die Arme,

den Oberkörper und das Gesicht.

An Bücherständen konnte man Bücher lesen und

manche Bücher günstiger als sonst kaufen.

Es gab Bücher aus verschiedenen Bereichen,

wie zum Beispiel Kinderbücher und Romane,

aber auch Sachbücher.

Die Buch Wien 2019 besuchten insgesamt

55 000 Menschen.

Die Buch Wien findet nächstes Jahr auch

im November statt.