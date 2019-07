Die „Bregenzer Festspiele“ wurden eröffnet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 17. Juli eröffnete Alexander Van der Bellen,

der Bundespräsident von Österreich,

mit einer Rede die „ Bregenzer Festspiele“.

Während den Bregenzer Festspielen

werden Opern, Theaterstücke und

Konzerte für die Zuschauer aufgeführt.

Die Bregenzer Festspiele finden

vom 17. Juli bis 18. August 2019

auf der „ Seebühne Bregenz" statt.

Bregenz ist die Hauptstadt vom

österreichischen Bundesland Vorarlberg.

Die Seebühne Bregenz ist

die größte Seebühne der Welt.

Die Seebühne Bregenz ist am Bodensee.

Der Bodensee liegt zwischen

Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bei der Eröffnung wurden Ausschnitte

von verschiedenen Theater-Stücken gezeigt,

zum Beispiel von „Rigoletto“ und von „Don Quijote“.



In diesem Jahr finden die

Bregenzer Festspiele zum 74. Mal statt.

Insgesamt gibt es 80 Veranstaltungen.

Dafür werden 215 000 Karten

an die Besucher verkauft.

Den Spiel-Plan von den Bregenzer Festspielen

findet man im Internet unter:

https://bregenzerfestspiele.com/de/spielplan